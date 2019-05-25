انت الان تتابع الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال مسؤولون إن الانفجار أسفر عن قتلى من بينهم رجل دين وهو سميع الله ريحان، حيث كان مؤيدا للحكومة الأفغانية التى يدعمها الغرب والتى يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها، كما أنه عضو في مجلس علماء أفغانستان وهو أعلى هيئة دينية في البلاد.وفي الانفجار الثاني، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع اليوم الجمعة