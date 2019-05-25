الجريمة في أسبوع.. "عجوزا الصف وبولاق وجريمة الفجر وجثة طائرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين مقتل شخص على يد زوجته وعشيقها بعد أذان الفجر، وانفجار جسم غريب في الهرم، والقضاء على خليتين إرهابيتين في العريش بالإضافة إلى مقتل عجوز على يد جارها ببولاق الدكرور ولغز مقتل طبيب يمني داخل شقته.
تحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..
قالت مصادر أمنية، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم خلال المظاهرة التي نظموها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.
أصيب عدد من السائحين إثر انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين.
أسدلت مديرية أمن الجيزة الستار عن جريمة قتل عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن أحد قاطني المنطقة سكنها وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.
لقي اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، محكوم على أحدهما بالإعدام، عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما، في الدقهلية.
لم تمر سوى دقائق على أداء المصلين لصلاة فجر يوم الجمعة حتى تنامى إلى مسامعهم صوت صراخ واستغاثة سيدة "الحقوني جوزي اتقتل".
تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرتين لعناصر إرهابية خططت لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بمناطق مختلفة بالعريش.
مشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة، عمد خلالها مسجل خطر إلى حرق شقة جاره بواسطة زجاجات حارقة ليستنجد الطرف الثاني بالشرطة التي حضرت في غضون دقائق.
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لضبط المتهمين بقتل طبيب يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته بميدان الساعة بمنطقة فيصل فجر االاثنين.
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد المتهمين بقتل عجوز أخذا بالثأر في مركز الصف، واستمرار ملاحقة شقيقه الهارب.
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائي بالقليوبية، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل طبيب أسنان يبلغ من العمر 70 عامًا، داخل مسكنه بالقليوبية.
أخمد رجال الإطفاء بالجيزة، حريقًا اندلع في محكمة "تاج الدول" بمنطقة إمبابة وأنقذوا وكيل نيابة من الموت.
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