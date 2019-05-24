انتهاء تطوير محور برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه

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انتهاء تطوير محور برج العرب

?قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، والذي يمتد الجزء الاول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم، ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية، بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثاني.

وأكد الوزير، أن المحور يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه، الأول أمام استاد برج العرب، والثاني أمام أحد الجامعات، تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق، موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والأمان، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.وأضاف وزير النقل،

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