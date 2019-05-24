- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع انتهاء تطوير محور برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتهاء تطوير محور برج العرب
?قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، والذي يمتد الجزء الاول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم، ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية، بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثاني.
وأكد الوزير، أن المحور يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه، الأول أمام استاد برج العرب، والثاني أمام أحد الجامعات، تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق، موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والأمان، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.وأضاف وزير النقل،
وأكد الوزير، أن المحور يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه، الأول أمام استاد برج العرب، والثاني أمام أحد الجامعات، تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق، موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والأمان، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.
وأضاف وزير النقل، أن هذا الطريق يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية، مضيفا أن هذا الطريق يحقق الربط بين طريق "القاهرة /الإسكندرية" الصحراوى، والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير، وكذلك خدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء تطوير محور برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.