انت الان تتابع دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجامع الأزهر

يتأهب جموع المسلمين لاستقبال العشرة الأواخر فبها ليلة خير من ألف شهر، فقال تعالى: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، غير أنه ومع حلول يوم التاسع عشر، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِه، ولا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِياً إلى الحَقِّ المُبين".

ومن الأدعية المستحبة طوال أيام الشهر المبارك: "اللهم أنت الكريم رب كل شيء ومليكه، اللهم لا تخرجني من رمضان خائبا خاسرا، اللهم أعني فيه على ذكرك وطاعتك، واجعله خير توبة لي مما مضى، وارزقني صيامه أعواما وأعواما بطاعة ترضاها يا أرحم الأرحمين". وكذلك: "اللهم أغنني بفضلك وكرمك بالثواب الجزيل، وحسن التقدير

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