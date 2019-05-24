شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد الجوية لطقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وحسب بيان، الخميس، توقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 30 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 29 40

دمنهور 22 39

الإسكندرية 20 32

بلطيم 21 32

مطروح 19 29

السلوم 17 28

سيوة 23 37

بورسعيد 22 30

دمياط 21 30

الزقازيق 21 41

الاسماعيلية 24 42

السويس 25 40

العريش 21 37

رفح 21 36

رأس سدر 24 36

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نخل 17 42

نويبع 27 37

طابا 26 38

كاترين 20 34

الطور 23 41

شرم الشيخ 26 39

الغردقة 28 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 23 42

بنى سويف 23 42

المنيا 24 44

أسيوط 28 43

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 43

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 42

الوادى الجديد 24 45

شلاتين 24 36

ابو رماد 25 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 33