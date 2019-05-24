شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل الشاب المصرى «منقذ طلاب إيطاليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أسرة الشاب المصرى رامى شحاتة، الذى أظهر شجاعة متناهية عندما نجح فى إنقاذ 51 طالبًا من الموت المحقق، بعد أن هدد سائق إحدى الحافلات بإحراقهم داخلها، وسكب فيها البنزين بالفعل، وأشادت الوزيرة بالشجاعة منقطعة النظير والصورة المشرفة التى قدمها رامى عن أبناء مصر بالخارج، وغيره من الشباب المصرى حول العالم، الذى يعكس ثقافة وتاريخ وحضارة مصر.

من جانبها، أعربت أسرة رامى عن سعادتها بدعوة الوزيرة لهم، مؤكدة فخرها بشجاعة ابنها البالغ من العمر 13 سنة، فى مواجهة سائق الحافلة، الذى أراد إحراق الطلاب كرد فعل على غرق طفليه أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، التى تمنع الهجرة غير الشرعية، فاعتبر أن السلطات الإيطالية مسؤولة عن وفاة طفليه فأراد معاقبتها.

وقال رامى: «سائق الحافلة كان من المقرر أن ينقل طلاب الصف الثانى الإعدادى إلى مكان محدد، لكنهم فوجئوا بأنه يخرج عن مساره المحدد له، وكان يحمل ولاعة وبنزينًا وسكينًا لتهديدهم، وطلب من الجميع تسليم هواتفهم المحمولة، لكنى رفضت الانصياع لهذا الأمر، وأنكرت أنى أحمل تليفونًا، وطلبت من زملائى أن يصدروا ضوضاء، وتمكنت حينها من الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الواقعة، واتصلت بوالدى أيضًا للتصرف، وسرعان ما تمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف والقبض على السائق»، مشيرًا إلى أنه فخور بالتكريمات التى حصل عليها نظير موقفه.