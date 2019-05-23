شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل عمل تتقرب به إلى الله فى شدة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صدقة الماء فى شدة الحر من أعظم القربات، وسقى العطشان سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو طائرًا، وإن كان عملاً قليلاً ولكن نفعه كبير، وأثره عظيم.

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وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن النبى صلى الله عليه وسلم قال«...وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِى دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» رواه الترمذى فى جامعه.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس، طقسًا شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.