إطلاق سراح "معصوم مرزوق والقزاز وسلامة" في القضية 1305

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المحامي خالد علي، إنه تم إطلاق سراح السفير معصوم مرزوق ويحيي القزاز والدكتور رائد سلامة من أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم.

وكتب "علي" على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلا: إن تم إنهاء إجراءات صحة الإفراج عن نرمين حسين أحد المهلى سبيلهم في القضية، وسيطلق سراحها مساء اليوم الخميس.

وأطلق قسم شرطة الهرم سراح عبدالفتاح البنا بعد قرار النيابة إخلاء سبيله في القضية رقم 1305 لسنة 2018، بحسب محاميه محمد فتحي.

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وأمرت نيابة أمن الدولة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وشمل قرار النيابة كل من "السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين".

وألقت الأجهزة الأمنية في 23 أغسطس 2018 القبض على معصوم مرزوق و6 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار في اليوم التالي بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ واستمر تجديد حبسهم أمام النيابة حتى صدر قرار إخلاء سبيلهم.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.