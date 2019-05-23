مصر | القبض على نجار وعامل خرسانة لتعذيبهما مسنة بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على نجار وعامل خرسانة لتعذيبهما مسنة بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواء محمد منصثور مدير الأمن القبض على عاملين أصابوا سيدة عجوز اثناء تعذيبها للارشاد عن مكان أبنها النصاب بمنطقة القطامية.

تلقى الرائد أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة القطامية اخطارا من مستشفي القطامية يفيد بحضور سيدة مصابة بآله حادة علي رأسها وبعمل التنحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ر م، 29 سنة، نجار،م ع عامل خرسانة واعترف المتهمين أمام النيابة بإرتكابهم واقعة احتجاز المجني عليها والتعدي عليها لوجود خلافات ماليه مع نجلها بعدم نصب عليهم فى أموال جمعية.



وأمر اللواء اشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.