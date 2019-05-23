مصر | ضبط 5 متسولين وتنفيذ أحكام قضائية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

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شنت إدارة شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الاثريه دائرة قسم الأهرام.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال المرافق تم ضبط 35 مخالفة.



وفي مجال البحث الجنائي تم 9 حالات اشتباه– 2 خيال وجمال- 2 بائع متجول- 5 تسول.



وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.