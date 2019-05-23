شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

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وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يتم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور المسافرين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الخميس، وذلك للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة حتي رقم 100 من كشف(5/16) مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسمائهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.