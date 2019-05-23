أخبار مصر

إعلان مواعيد وشروط التقديم للمدارس الرياضية فى 14 محافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد وشروط التقديم للمدارس فى 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبول دفعات جديدة فى المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، فى 14 محافظة على رأسها القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط وبورسعيد والشرقية.

 

وحددت الشروط المطلوبة على رأسها أن يكون الطالب ناحجا فى الصف السادس الابتدائى وأيضا يتم سحب ملف التقدم للالتحاق بالمدارس يوم السبت 6 يوليو المقبل وحتى الخميس 25 من نفس الشهر.

 

ويتم فتح باب التقدم للالتحاق للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديريات التعليمية التابع لها المدرسة فى حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوى الرياضى وفق الشروط التالية.

Advertisements

 

1ـ اجتياز الطالب الكشف الطبى.

 

2ـ حصول الطالب على بطولات دولية وعربية وإقليمية وأفريقية معتمدة من الاتحاد المختص.

 

3ـ حصول الطالب على بطولات الجمهورية المعتمدة من الإدارة العام للتربية الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مواعيد وشروط التقديم للمدارس الرياضية فى 14 محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا