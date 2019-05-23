شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد وشروط التقديم للمدارس الرياضية فى 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبول دفعات جديدة فى المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، فى 14 محافظة على رأسها القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط وبورسعيد والشرقية.
وحددت الشروط المطلوبة على رأسها أن يكون الطالب ناحجا فى الصف السادس الابتدائى وأيضا يتم سحب ملف التقدم للالتحاق بالمدارس يوم السبت 6 يوليو المقبل وحتى الخميس 25 من نفس الشهر.
ويتم فتح باب التقدم للالتحاق للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديريات التعليمية التابع لها المدرسة فى حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوى الرياضى وفق الشروط التالية.
1ـ اجتياز الطالب الكشف الطبى.
2ـ حصول الطالب على بطولات دولية وعربية وإقليمية وأفريقية معتمدة من الاتحاد المختص.
3ـ حصول الطالب على بطولات الجمهورية المعتمدة من الإدارة العام للتربية الرياضية.
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