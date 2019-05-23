السياحة تطلق مبادرة للمساواة بين الجنسين في القطاع يعتمد على 7 خطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة إطلاق مبادرة للمساواة بين الجنسين في القطاع، بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس القومي للمرأة، في إطار تمكين المرأة بالقطاع السياحي.

وأوضحت وزيرة السياحة أن هناك سبع خطوات للحصول على ختم المساواة يجب القيام بها هي:

- صياغة إلتزام الشركة بالمساواة بين الجنسين.

- إنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين.

- إجراء تقييم داخلي لسياسات الشركة وممارستها.

- وضع تنفيذ سياسة وخطة عمل واسعة للمساواة بين الجنسين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها أثناء التقييم.

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- تقوم الشركة بتنفيذ خطة العمل على المساواة بين الجنسين.

- إجراء مراجعة خارجية على التقدم المحرز والحصول على اعتراف حكومي رسمي وشهادة ختم المساواة.

- بمجرد الحصول على ختم المساواة بين الجنسين يتم القيام لمتابعة التقدم والمراجعة المستمرة لضمان الجودة.

وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي في محوره الخامس تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في قطاع السياحة، من شأن السياحة تمكين المرأة بطرق عدة ولا سيما من خلال توفير فرص عمل مباشرة والعمل على زيادة مستوى الدخل.

وعلى اعتبار أن السياحة هي من القطاعات التي تجذب عدد كبير من النساء ورائدات الأعمال، فبمقدورها أن تكون أداة المرأة للإنخراط بشكل كاملة في المجتمع والريادة فى شتى نواحى الحياة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترسيخ مفهوم إدارة التنوع وإطلاق حملات توعوية لمكافحة التحرش، وتجنب التمييز العنصرى عند توظيف وتدريب الموظفين.

يأتي إطلاق هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس اتحاد الغرف السياحية، حيث يسعد الاتحاد أن يتم إطلاق هذه المبادرة في قطاع السياحة الذي يشهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة.​