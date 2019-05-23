شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الطرق بالمنيا تبدأ أعمال رصف مدقّ دير الأنبا صموئيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الطرق بالمنيا، الأربعاء، أعمال رصف وتمهيد طريق مدق دير الأنبا صموئيل.

وقال نائبا مجلس النواب بالمنيا مجدي ملك وشريف نادي، إنه «تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه، وان طول الطريق حوالي ٢٥ كيلو، وأنه تم رسو العطاء على إحدى شركات وزارة الإسكان، مؤكدين ان اعمال الرصف بدأت بالفعل.

كان طريق مدق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين ارهابيين استهدفا زوار الدير، خلال أقل من عام، استشهد في الحادثين أكثر من أربعين شهيدًا، بخلاف عشرات المصابين.