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تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لأهالى منطقة إمبابة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لأهالى منطقة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، عدد من كراتين رمضان لجمعيات خيرية فى منطقة إمبابة ، وتم توزيعها على الأهالى فى المنطقة.

وسادت حالة من البهجة وسط أهالى منطقة إمبابة بعد استلامهم هدايا المستشار تركى آل الشيخ، وأعربوا عن سعادتهم لتلك المساهمة التى قدمها، كما عبر الأهالى عن شكرهم لما يقوم به آل الشيخ من مساعدات مختلفة والتى تعبر عن الدور الإجتماعى الذى يقوم به فى مصر وغيرها من الدول.

يأتى بالإضافة لما أعلنه المستشار تركى آل الشيخ عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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