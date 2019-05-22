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نوبة هلع لـ حلا شيحة خلال مقلب رامز في الشلال (فيديو)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الفنانة حلا شيحة، اليوم، ضحية حلقة برنامج المقالب «رامز في الشلال» المُذاع على فضائية «mbc مصر».

وسقطت شيحة من على الجسر الذي تصور عليه الإعلان في المياه، وانهارت بعده مستمرة في البكاء.

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وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة للفنانة، وبعدها تم إقناعها بالتحكيم بين فريقين متنافسين في مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه عليها.

وتقوم فكرة برنامج «رامز في الشلال» هذا العام، على استقدام أحد مشاهير أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

ويصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر الإندونيسية، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

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