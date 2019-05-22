شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في تصادم سيارتين ملاكي وأجرة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكي بسيارة أجرة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام قرية سنديون، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي. وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي، إذ أسفر الحادث عن إصابة شخصين.

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