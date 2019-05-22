«نقل الإسكندرية» تطالب بتشريع لفصل المدمنين

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إدمان - صورة تعبيرية
طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل، لأن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.وأضاف زكريا، أن الهيئة تطالب بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.
وأضاف زكريا، أن الهيئة تطالب بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على استفادة الهيئة من الموظفين الذين تم التسوية لهم على درجات مختلفة طبقا للمؤهلات الخاصة بها، للعودة للعمل بأعمالهم السابقة مع احتفاظهم بالكادر الوظيفى الخاص بهم مثل السائقين والمحصلين والمهن الحرفية، وأن تنتهي وزارة المالية من وضع الضريبة الخاصة بالأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء حتى يتم ترخيصها بسرعة.
كما طالبت الهيئة، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على الموافقة على تعديل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار والغاز لتعمل بالكهرباء.
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