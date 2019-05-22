رئيس جهاز الإدارة: المدمن يستحق الفصل

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صالح الشيخ: للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى في نفس وظائفهم القديمة يمكن تعديل الوصف الوظيفي

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، متابعا: "حاليا لو موظف متعاطى للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطى والإدمان، والإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح"، جاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطي المخدرات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الأربعاء.

واجتمعت اللجنة بهدف مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.اقرأ أيضا| مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العاموعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، علق

واجتمعت اللجنة بهدف مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية. اقرأ أيضا| مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العام وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، علق الشيخ: "الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة في إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أي هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب". وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى في نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفي. وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية. Advertisements اقرأ أيضا| 8 ملايين جنيه زيادة في أجور «قطاع الأعمال» بالموازنة الجديدة وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه نشر اليوم قرار رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: "معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء". وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، موضحا أنه توجد في الجهاز إدارة تبسيط في الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذي يسبق الميكنة، لافتا إلى ما يسمى باستمارة 5 في كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: "حتى 1 أكتوبر 2019، سنوقف استمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف إلكتروني لكل موظفى الدولة". اقرأ أيضا| موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل، متسائلا: "هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذي قام بالتسوية عليه؟، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفي، ويكون ذلك منعكسا في لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة في كل الدول العربية". وأوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار في هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا في تهيئة الأوضاع المحلية. اقرأ أيضا| أول رد من البرلمان على وقف إجازات العاملين بالخارج من جانبه، قال محافظ الإسكندرية: "هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادي، وفني ومالي، وإداري، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذي سيؤدي الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكري للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام المقبل يكون عندنا عرض آخر"، مرحبا بمبادرة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاونة في إعداد هيكل تنظيمي للهيئة.

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