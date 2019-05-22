مصر | "الأرض ولعت غصب عنهم".. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرض ولعت غصب عنهم".. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بمزرعة موز دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أنه حال إشعال العمال بالمزرعة النيران بمخلفات أشجار الموز، امتدت النيران، ولم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية إلى أن مزرعة الموز المندلع بها النيران بمنطقة أبو رواش على مساحة 15 فدان، وأن النيران مشتعلة على مساحة 500 متر بأماكن متفرقة بالمزرعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مزرعة موز بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة.

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وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة موز بمنطقة أبو رواش، بمركز كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بمخلفات أشجار موز، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكن

رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية.

وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.