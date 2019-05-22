أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تكشف أسرار السبوبة الجديدة لمعتز مطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تكشف أسرار السبوبة الجديدة لمعتز مطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين أسرار السبوبة الجديدة للإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا حيث حصل على موافقة سليمان صويلو وزير الداخلية التركي على انشاء جمعية وهمية بحجة كاذبة وهي مساعدة زوجات الإرهابيين من أعضاء جماعة الدم والخراب المحبوسين في قضايا إرهاب.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن الجمعية تسمى "أيادي الخير العربية" ومقرها في قطاع "غوزيل" بمدينة ازمير التركية وترخيصها يحمل رقم 157_114-33 لسنة 2019 وقام هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية بمساعدتة في انهاء كافة الأوراق والتصاريح اللازمة.

وأضاف طوالة إن معتز مطر أرسل قائمة تضم 7شخصيات من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد والهاربين معة لتأثيث الجمعية كأحد شروط الحصول على الموافقة وهم محمد ناصر وأحمد سمير وأحمد العربي وأحمد عطوان وعماد مطاوع وأيمن حسين ومحمد فتحي.

أشار رئيس الجبهة إلى إن هذه الجمعية الوهميه هي باب جديد للحصول على التمويلات حيث حصل على مليون دولار من المؤسسة العربية للديمقراطية بالدوحة والتي ترأس مجلس إدارتها موزة بنت ناصر المسند والدة تميم بن حمد أمير دويلة قطر كأول هدية وتمويل للجمعية لدور معتز مطر الكبير في نشر الفتن وبث الأكاذيب وإطلاق الشائعات المغرضة وتشوية الإنجازات المصرية الكبيرة والمشروعات العملاقة والتي لم تحدث منذ 100سنة على أرض الكنانة مصر، أوضح طوالة إن معتز مطر المسجل برقم كودي" 27" كأبرز عميل لأجهزة الاستخبارات التركية والقطرية يتاجر بكل شيئ ويخترع قصص كاذبة ووهمية للحصول على ملايين الدولارات من التمويلات لإضافتها إلى رصيده في بنوك تركيا وهو ومن على شاكلته من بائعي الأوطان يرفعون شعارات رنانة وكاذبة بحثا عن المال الحرام.