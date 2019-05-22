أخبار مصر | تعرف على شروط الحصول على مساعدة "علاج" من وزارة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط الحصول على مساعدة "علاج" من وزارة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن الاجتماعي. تتمثل شروط الحصول على المساعدة كالتالي: 1_ مصري/ مصرية 2_ الإصابة بمرض مزمن 3_ إثبات عدم كفاية الدخل 4_ تقرير طبي بالحالة وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي: _ طلب للحصول على المساعدة Advertisements _ صورة البطاقة _ تقرير طبي بالمرض _ بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني وتشمل إجراءات المواطن للحصول على المساعدة ما يلي: - تقديم طلب بإدارة خدمة مواطنين بمديرية التضامن التابع لها. - تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة. - يتم إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية. - إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.

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