انت الان تتابع 165 حالة غش بآداب الإسكندرية بينهم 3 بالساعة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مبنى إدارة جامعة الإسكندرية
أعلنت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، عن ضبط 165 حالة غش بين الطلاب خلال امتحانات نهاية العام، والتى انطلقت فى 4 مايو الماضى، وتستمر لمدة 25 يوما، حيث اتخذ مجلس الكلية قرارا بإحالة جميع الطلاب المتورطين والمتلبسين بالغش إلى مجلس التأديب، واتخاذ ما يلزم وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته الخاصة، وكشفت الكلية عن ضبط حالات مختلفة بين الطلاب سواء تلبس بالغش بواسطة "ورق برشام" بحوزة الطلاب أو استخدام وسائل التكنولوجيا فى الغش أو محاولة الغش بواسطة وسائل مختلفة.
وكشفت إدارة الكلية عن ضبط حالات متطورة للغش هذا العام لأول مرة، حيث تم ضبط 3 حالات غريبة من خلال استخدام الساعة الذكية smart watch، وهي عبارة عن ساعة يد عادية يرتديها الطالب ويتمكن من خلالها الدخول والتسجيل على الإنترنت وفتح المناهج علاوة عن أنها ملحقة بسماعة بلوتوث صغيرة الحجم لتلقى الرسائل المقروءة. وأوضحت
وكشفت إدارة الكلية عن ضبط حالات متطورة للغش هذا العام لأول مرة، حيث تم ضبط 3 حالات غريبة من خلال استخدام الساعة الذكية smart watch، وهي عبارة عن ساعة يد عادية يرتديها الطالب ويتمكن من خلالها الدخول والتسجيل على الإنترنت وفتح المناهج علاوة عن أنها ملحقة بسماعة بلوتوث صغيرة الحجم لتلقى الرسائل المقروءة.
وأوضحت الكلية، أنه جارى التحقيق مع الطلاب المتلبسين بالغش لاتخاذ الجزاءات التى يقرها قانون تنظيم الجامعات سواء بحرمانه من درجات المادة واعتباره راسباً وحرمانه من استكمال الامتحانات أو الايقاف لمدة تيرم ويصل إلى فصلين دراسيين وفى حالات أخرى إلى عامين دراسيين بحسب ما تتوصل إليه التحقيقات.
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