شكرا لقرائتكم خبر عن «على صفيح ساخن».. تأجيل الامتحانات في سوهاج ومديريات الصحة تُحذر من الحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات موجة من الطقس الحر، الأربعاء، ومن المُفترض أن تبلغ ذروته الخميس في المنيا، لذا تتأهب جميع المحافظات لمواجهة الطقس الحار.

«المصري اليوم» ترصُد استعدادات المحافظات لمواجهة الطقس الحار، إذ ستُصبح مصر «على صفيح ساخن».

المنيا

لقى شخصا مصرعه غرقًا في نهر النيل، أثناء الهروب من موجه الحر، إذ تلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد خيري، مأمور مركز شرطه مغاغة، بغرق شريف خلف نجدي، 19 سنة، طالب في نهر النيل، أثناء الهروب من موجة الحر أمام قرية زاوية الجدامى، شرق النيل.

ونجح الأهالي وفرق الإنقاذ النهري في انتشال جثة الغريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

سوهاج

وفي سوهاج، قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات المقرر إجراؤها، الخميس، بجميع كليات الجامعة، بسبب تقارير هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث إرتفاع شديد في درجات الحرارة، لافتا إلى أن القرار يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الطلاب والعاملين بالجامعة، خاصةً وأن الامتحانات تجرى في أوقات صيام شهر رمضان.

وقالت الجامعة في بيان لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنه نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة، الخميس الموافق ٢٣ مايو،، قرر الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة سوهاج، تأجيل الإمتحانات في هذا اليوم إلى آخر يوم بعد نهاية الإمتحانات، جميع كليات الجامعة بمقريها القديم والجديد.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإمتحانات التي جرى تأجيلها سواء بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، أو مقر الجامعة القديمة بمدينة سوهاج، سيتم أداء الإمتحانات بها آخر أيام الإمتحانات، واعتبارها المواد الأخيرة التي سيجري الإمتحان فيها.

وقد لاقى قرار رئيس الجامعة بتأجيل الإمتحانات نظرا لحرارة الجو المتوقعة مع الصيام.

الإسكندرية

وفى الإسكندرية، تسببّت موجة الطقس الحار وارتفاع درجة الحرارة في خلو الشوارع من المارة وخاصة في ساعت الظهيرة، إذ بدَت معظم الأسواق والمحلات شبه خالية من الزبائن، إذ فضّل معظم المواطنين المكوث في المنزل، فيما نزل بعض الشباب إلى مياه البحر وخاصة بشاطىء جليم، هربَا من حرارة الشمس.

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ومن جانبها، حذّرت مديرية الصحة «ب»، المواطنين من الخروج في أوقات الظهيرة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال الصيام، وشددت على ضرورة إرتداء الملابس البيضاء والقطنية لحين انتهاء الموجة.

الدقهلية

وفي الدقهلية، أعلنت مديرية الصحة «ب» عن إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس، والتعامل الجيد معها.

شمال سيناء

وفي شمال سيناء، رفعت المحافظة درجة الاستعداد على مستوى مديريات الخدمات والإدارات المركزية المعنية، كما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الصحية والحضرية، تحسبًا للإصابة بضربات شمس أو أي أعراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة خلال فترات الصيام.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية في حالة استعداد تام، وتم التأكد من تواجد أطقم العمل من أطباء وممرضين، بجانب الأدوية المطلوبة، للتعامل مع أي حالات قد تصل إلى تلك المستشفيات أو الوحدات الصحية والحضرية على مستوي المحافظة.

وفي البحر الأحمر، أعلنت مديرية الصحة عن تأهب المستشفيات والوحدات الصحية بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة، وعملها في أقصى درجات الاستعداد، لمواجهة موجة الحر .

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، والتنبيه على جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعانى من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورا.

واضاف «مرعي» يوجد غرف مكيفة في قسم استقبال جميع المستشفيات، وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس.

الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، تفقد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، عددًا من لجان الامتحانات لاتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجه الحارة، إذ قرر زياده عدد المراوح داخلها وتوفير كمادات المياه الباردة في حالة حدوث أي حالات إصابة أو أجهاد للطلاب، كما قرر رئيس الجامعة رفع حاله الاستعداد القصوي داخل اللجان الطبية والمراقبات الطبية بجانب إعداد المستشفى التخصصى لاستقبال الحالات.

ووفرت إداره الجامعة ٦ اتوبيسات مكيفة لتوصيل الطلاب من البوابات الخارجية إلى أماكن اللجان ذهابًا وايابًا.