شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات العباسية» تُحذر المواطنين من السفر خلال الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات بالعباسية، المواطنين من السفر الطويل خلال فترات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة. كما نصحَ بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، فضلاً عن ضرورة فتح نوافذ السيارات قليلاً، وإخلاء السيارات من الأسطوانات الصغيرة والولاعات والكبريت وزجاجات العطور وبطاريات الأجهزة الصغيرة وترك الهاتف المحمول على تابلوه السيارة، بالإضافة إلى عدم ملء خزان الوقود بالكامل.

كما دعا إلى الانتباه من الجلوس في الحشائش القريبة من المزارع المهجورة أو القريبة من الترع والمصارف خاصة في الصعيد، خوفًا من العقارب والثعابين التي تلجأ إلى الظل والأماكن الرطبة وتقتحم المنازل.

وأشار إلى أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في الصداع والزغللة وسرعة ضربات القلب وقلة العرق والاغماء وجفاف البشرة، داعيًا إلى التوجه إلى أقرب مستشفى.