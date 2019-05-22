أخبار مصر | محمد عمارة: مشكلة مصر في مقولة "اللي نعرفه احسن من اللي منعرفهوش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: مشكلة مصر في مقولة "اللي نعرفه احسن من اللي منعرفهوش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، إن مصر بها مشكلة لو تجاوزناه سنتغير للأفضل وهي مشكلة ال fixed mindset او العقلية المتحجرة التي تعتمد دوما على الخوف من التطوير والتغيير وتتسم في مثل شعبي "اسمه اللي نعرفه احسن من اللي منعرفهوش".

وأضاف عمارة أن عكس هذه العقلية هي growth mindset العقلية التنموية وهي التي تتسم بالموضوعية وعدم الخوف من التجربة والتعلم من الأخطاء والتكييف والتأقلم وعدم الالتفاف والتأثر بكلام الناس وخصوصا المحبطيين او الكسالى الذين يريدون أن يروا الجميع مثلهم وأضاف عمارة بأن تجربة التعليم الإلكتروني ستلحق مصر برِكاب الأمم والشعوب المتقدمة ولكن قبل البدء فيها لابد من التدريب والتأهيل وتذليل الصعاب والعقبات التي أهمها "مقاومة التغير" ومنها ما هو حميد وتطرقنا له ومنها ما هو خبيث ويكمن في تعارض المصالح كمافيا الدروس والكتب الخارجية والخلايا المخربة داخل المؤسسات نفسها.

اختتم عمارة بأننا إذا أردنا اللحاق بالرِكاب الخاص بالتقدم الإلكتروني هناك مسئولية مشتركة بين الشعب والحكومة نواتها الإرادة على التغيير للأفضل ومقاومة التحديات بأيدي واحدة ودعم كل من يتعب ويجد من أجل هذا الوطن وليس محاربته واحباطه.