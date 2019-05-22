شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يكلف التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة 300 صيدلي بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في اتصال هاتفي بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة أدوية سعودية بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية، وذلك عقب لقائه بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، الذي عرض عليه الشكوي التي لم يعرضها الصيادلة أصحاب الشكوي على الملحق العمالي منذ تلك الفترة.

Advertisements

وتواصل هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة مع الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي للوقوف على التحركات التي قام بها في سبيل حل مشكلة الصيادلة المصريين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال «غازي» إنه تواصل على الفور مع الدكتور محمد.ع.ال«من الصيادلة المصريين أصحاب الشكوى بفرع الدمام الذي أفاد أن الصيادلة أصحاب الشكوى يصل عددهم إلى 300 صيدلي تقريبا، ولم يتسلموا رواتبهم لمدة أربعة أشهر متتالية، فضلا عن عدم صرف الحافز والإضافي لمة 9 أشهر متتالية، مع انتهاء صلاحية الإقامات الخاصة بهم، وعدم تجديدها من طرف الشركة، وبالتالي انتهاء التأمين الصحي الخاص بهم، بالإضافة عن امتناع الشركة عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لمن يرغبون في المغادرة.

كما تواصل الملحق العمالي مع الدكتور «وليد.ط.ر.ع» بفرع الرياض الذي عرض تدخل مكتب التمثيل العمالي لحل المشكلة مع الشركة. وفي السياق نفسه تواصل الملحق العمالي مع «محمد. ال» مدير الموارد البشرية بشركة الأدوية، و«مصطفي. م» مدير عام الشركة طالباً تحديد موعد على وجه السرعة مع إدارة الشركة لبحث الحلول الممكنة لحل المشكلة وحصول الصيادلة على حقوقهم القانونية.