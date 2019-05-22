ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة في حملة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت محلات الجزارة وثلاجات فظ اللحوم في مدينة السادس من أكتوبر. أسفرت جهود الحملة التي ترأسها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة عن ضبط 600 كيلو جرام لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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