"محدش نقلها منذ وفاة الأم".. كواليس سرقة مجوهرات بـ 10 ملايين من شقة طبيب بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مجوهرات تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه، من داخل شقة طبيب شهير بمنطقة العجوزة، وتبين أن خادم وراء السرقة، وأمكن ضبطه.

معاينة رجال البحث الجنائي أثبتت عدم وجود كسر في منافذ الشقة، مما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية، في الوقت الذي أفاد فيه أبناء الطبيب عدم نقل المجوهرات من مكانها منذ وفاة والدتهم.

أصابع الاتهام اتجهت إلى خادم وخادمة يترددان على المنزل لمباشرة أعمال النظافة، وتوصلت تحريات الرائد عمرو فاروق معاون مباحث العجوزة إلى تورط الخادم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه في أحد الأكمنة، وأقر بالواقعة وارشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم.