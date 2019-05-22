شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير «السوق القديم» في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استكمال أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ، في إطار الخطة الشاملة لتطوير المنطقة، التي أصبحت مزارًا سياحيًا هامًا ضمن برامج جميع الوفود السياحية القادمة إلى شرم الشيخ.
طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من باقي أعمال التطوير مع الحفاظ على الطابع المميز والفريد للسوق.
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