شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «مستقبل وطن» في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه جيفارا الجافي، أمين حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، معرض الملابس الجاهزة، الذي نظمه الحزب بحديقة ٣٠ يونيو بمدينة شرم الشيخ، بغرض توفير الملابس الجاهزة ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة للأهالي.

رافق المحافظ النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين.