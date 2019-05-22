شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات هامة عن استصلاح الأراضى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن زيادة الأراضى المستصلحة فى مصر فى العام المالى 2017/2018، بما يقترب من نصف نظيرتها فى 2016/2017، وفيما يلى نرصد أهم 6 أرقام عن الأراضى الزراعية المستصلحة فى مصر: زيادة الأراضى الزراعية فى 2017/2018 إلى 59.2 ألف فدان مقابل 38.9 ألف فدان فى العام السابق. نسبة الزيادة فى الأراضى المستصلحة لعام 2017/2018 بلغت 52% عن نظيرتها فى العام السابق. بلغـت مساحـة الأراضى المستصلحة بالجمعيات التعـاونية 41 ألف فدان بنسبة 69.3%. مساحة الأراضى بشركات القطاع الخاص تبلغ 12.4 ألف فدان بنسبة 21%. مساحة الأراضى لقطاع الاستصلاح 5.7 ألف فدان بنسبة 9.7% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة فى 2017/ 2018 . بلغت المسـاحة المقامة عليها مشـروعات ثروة حيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنام) 255 فدانًا من إجمالى الأراضى المستصلحة. بلغت المساحة المستصلحة التابعة لمشروع المليـون ونصف المليون فدان 313 ألف فدان منذ بداية المشروع حتى الآن. احتلت محافظــة مطروح المركز الأول بمساحة 133.7 ألف فدان بنسبة 43%. محافظة المنيا جاءت فى المركز الثانى بـ117 ألف فدان بنسبة 37% ثم الوادى الجديد بمساحة 62.6 ألف فدان نسبتها 20 % .

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