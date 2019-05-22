شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف شخصًا مدمنًا للمخدرات من سلوكياته داخل المنزل × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل مشكلة إدمان المخدرات خطرًا كبيرًا على المجتمع ما يجعلها أولوية فى مكافحة الدولة لها بشتى صورها، حفاظًا على حياة وصحة المواطنين.

”الخليج 365” يستعرض 10 أدلة تستطيع من خلالها التأكد من التعرف على الشخص المدمن، وبالتالى لابد من عرضه على طبيب متخصص بشكل سريع.

1- زيادة ملحوظة فى المصاريف

2- غياب أشياء من المنزل

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3- احمرار دائم فى العينين

4- تجنب النظر فى عيون الآخرين

5- نقص ملحوظ فى الوزن أو اعتلال فى الصحة العامة

6- تقلب سريع فى المزاج بين الفرح والحزن والغضب والرضا

7- تدهور ملحوظ فى المستوى الدراسى

8- الغياب خارج البيت لساعات متأخرة

9- ميل للعزلة والبقاء فى الغرفة بمفردهم ساعات كثيرة

10 - تراجع للهوايات والاهتمامات (مثل الرياضة).