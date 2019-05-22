كيف تكتشف شخصًا مدمنًا للمخدرات من سلوكياته داخل المنزل × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل مشكلة إدمان المخدرات خطرًا كبيرًا على المجتمع ما يجعلها أولوية فى مكافحة الدولة لها بشتى صورها، حفاظًا على حياة وصحة المواطنين.
”الخليج 365” يستعرض 10 أدلة تستطيع من خلالها التأكد من التعرف على الشخص المدمن، وبالتالى لابد من عرضه على طبيب متخصص بشكل سريع.1- زيادة ملحوظة فى المصاريف
2- غياب أشياء من المنزل
4- تجنب النظر فى عيون الآخرين5- نقص ملحوظ فى الوزن أو اعتلال فى الصحة العامة
6- تقلب سريع فى المزاج بين الفرح والحزن والغضب والرضا7- تدهور ملحوظ فى المستوى الدراسى
8- الغياب خارج البيت لساعات متأخرة9- ميل للعزلة والبقاء فى الغرفة بمفردهم ساعات كثيرة
10 - تراجع للهوايات والاهتمامات (مثل الرياضة).
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