شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى: إذا هاجمت إيران بلادنا سيكون هناك رد قوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أنه إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة سيكون هناك رد قوى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
وأضافوا: "سنردع إيران ضد أي تهديد للولايات المتحدة ومصالحها"، موضحين أن هناك تهديدات متعددة للمصالح الأميركية من قبل إيران ومن ميليشيات حزب الله والمتمردين الحوثيين.
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