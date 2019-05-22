شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى: إذا هاجمت إيران بلادنا سيكون هناك رد قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أنه إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة سيكون هناك رد قوى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضافوا: "سنردع إيران ضد أي تهديد للولايات المتحدة ومصالحها"، موضحين أن هناك تهديدات متعددة للمصالح الأميركية من قبل إيران ومن ميليشيات حزب الله والمتمردين الحوثيين.