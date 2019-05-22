العثور على جثة شخص في حالة تعفن بنفق الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الشرطة على جثة شخص في حالة تعفن بنفق الهرم، اليوم الثلاثاء.
تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية بنفق الهرم.
كشفت معاينة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن الجثة في حالة تعفن لشخص في العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية.
تم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر أحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
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