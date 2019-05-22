بالخطوات.. كيف تشاهد مباريات الأمم الأفريقية مجانًا؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أذاع التلفزيون المصري، عبر قنواته المختلفة، تنويهات للمشاهدين، بشأن كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي.

يأتي ذلك وسط استعدادات التلفزيون المصري لنقل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام، أعلنت بدء بث قناة "تايم سبورت" التي ستنقل جميع مباريات البطولة عبر التردد الأرضي فقط، إذ لا يوجد لها تردد عبر النايل سات.

وتوجد طريقتان لمشاهدة البث الأرضي الرقمي والتي توفر إمكانية مشاهدة عالية الجودة للقنوات الأرضية تضاهي جودة الصورة في قنوات القمر الصناعي:

وشرح التلفزيون المصري هذه الخطوات كالتالي:

* الطريقة الأولى (إذا كانت الشاشة تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي)

- قم بتركيب الهوائي الأرضي

- قم بتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك

- قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة RF

- قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي

- بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها

* الطريقة الثانية (إذا كانت الشاشة لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي)

في هذه الحالة، ستكون بحاجة إلى الجهاز الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT" أو "DVBT2"

- قم بتركيب الهوائي الأرضي

- قم بتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك

- قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

- قم بتوصيل جهاز الاستقبال "البث الأرضي الرقمي" بالشاشة أو بالتلفزيون العادي من خلال كابل ثلاثي أو كابل HDMI

- قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي

- بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها على الجهاز

وأكدت مصادر بماسبيرو لمصراوي، أن شركة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، تستعد لطرح أجهزة البث الأرضي الرقمي للشعب المصري من خلال المقرات الرسمية والمعتمدة لها؛ بحيث تساعد هذه الأجهزة الرقمية في مشاهدة القناة الجديدة للهيئة بأعلى جودة ممكنة.

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وأضافت: "جرى التعاقد لاستيراد أجهزة استقبال أشبه بالريسيفر، لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة فائقة، وسنتيح أجهزة إريال حديثة وأيضا أجهزة استقبال".

وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستطرح أيضًا فلاشة يتم إضافتها إلى الحاسبات الآلية العادية والمحمولة (اللابتوب) لالتقاط شارة البث الأرضي الرقمي لأحدث القنوات الأرضية للهيئة الوطنية للإعلام.

كان جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام قال لمصراوي، إنه تم تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي، وتوفير كل الإمكانات الهندسية المتاحة لذلك، حتى تخرج البطولة بالشكل الأمثل إخراجيًا، وحتى يحصل المشاهد المصري على حقه في صورة نقية وعالية الجودة.

جدير بالذكر أن المهندسة ميرفت علي حسن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، كانت قد أدارت غرفة عمليات لتطوير محطات البث الرقمي والتي يبلغ عددها 10 محطات بينها 4 محطات سيتم تركيبها في الوجه القبلي لتغطية محافظات الصعيد.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.