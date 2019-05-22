"المهن التعليمية": صرف مستحقات الأعضاء والورثة قبل عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، حصر الأمانات المستحقة للأعضاء والورثة والأعضاء الجدد ليتم صرفها في أقرب وقت قبل عيد الفطر المبارك.
وأوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الُمشكلة لتطوير عمارات المعلمين – في حضور المكتب الهندسي المشرف على أعمال التطوير - ، استلمت عمارات ميامي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير التي تمت بها؛ حتى تكون جاهزة للمعلمين قبل انطلاق موسم الصيف.
وقررت هيئة مكتب النقابة العامة، تكريم الفائقين من التلاميذ في جميع المجالات والأنشطة على مستوى جميع النقابات الفرعية للمعلمين؛ وذلك تشجيعاً للنابغين منهم، ولاسيما طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.
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