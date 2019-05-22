برلماني يطالب بمراجعة الباب الثاني بالموازنة.. ويحذر من "الأرقام الوهمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:

طالب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة المالية بمراجعة الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة؛ لمنع أي تلاعب في الأرقام، محذرًا من وجود أرقام وهمية.

وقال الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة محافظة دمياط: "الباب الثاني في الموازنة فيه مشكلة على مستوى مصر، ما توفره في المصروف المفروض يزيد فى الإيراد بالضعف، الباب الثاني محتاج صنايعية يعدّوه ويراجعوه، كذلك الباب السادس الخاصة بالاستثمارات، ففي القاهرة مخصص لها 2 مليار و227 مليون جنيه".

أضاف: "محافظة الجيزة مخصص لها 538 مليون جنيه، يعنى ربع القاهرة، رغم أن الجيزة فيها 10 مليون مواطن، وفي دمياط مخصص 343 مليون، رغم أن دمياط محافظة واعدة، لماذا التفاوت في الأرقام بين المحافظات؟، عايزين نعرف التمويل الذاتي كام في كل محافظة، وزارة المالية لا تراجع، ولابد أن يكون هناك حساب ربع سنوي لمعرفة ما يتم تنفيذه، الباب الثاني كله سرقة ولا يتم مراجعته، ومخصص له في الموازنة العامة 60 مليار جنيه".

واستكمل: "محافظة فيها شوارع تراب تحتاج للرصف ويتم تخصيص مبلغ ضعيف لها، وفي مكان آخر شوارع مرصوفة يتم تكسيرها عشان يصرفوا فلوس تالف الرصف، إيه اللي بيحصل ده؟، أنا أعترض على موازنة محافظة دمياط، المبلغ الموجود لا يؤهلها لأي شيء، وبنظلم المحافظات الضعيفة، لابد أن يكون هناك توزيع عادل لموازنات المحافظات".

واختتم "الحسينى" كلمته، قائلًا: "محتاحين مراجعة حقيقية للباب الثاني، أرجوكم ارحمونا من البابين الثاني والسادس".