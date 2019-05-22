وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، عائداً إلى عمان بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكري.

وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا مُستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأوضح -في بيان اليوم- أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات.​