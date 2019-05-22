محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه خلال الشهرين الماضيين زار 3 إيبارشيات داخل مصر هي: بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، وأن زيارة إيبارشيتي بورسعيد والإسماعيلية، كانتا ليلًا، أما دمياط فكانت في نفس اليوم.
وأضاف البابا تواضروس في حوار مع فضائية ctv، الثلاثاء، أن زيارة مدينة دوسلدروف الألمانية كانت لمدة 3 أيام شاملة الانتقالات، مؤكدًا أن انتقادات سفره سنوياً "هو كلام يقال من أجل أغراض غير نقية".
وتابع البابا تواضروس: "أعلم واجباتي ومسئولياتي وتنظيم وقتي وأعلم أن جميع الأقباط في كل مكان أولادي وعلى قدر اليوم والصحة أقوم بهذا الواجب".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس عن انتقادات سفره سنوياً: "أعلم واجباتي ومسئولياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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