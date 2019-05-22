البابا تواضروس عن انتقادات سفره سنوياً: "أعلم واجباتي ومسئولياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه خلال الشهرين الماضيين زار 3 إيبارشيات داخل مصر هي: بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، وأن زيارة إيبارشيتي بورسعيد والإسماعيلية، كانتا ليلًا، أما دمياط فكانت في نفس اليوم.

وأضاف البابا تواضروس في حوار مع فضائية ctv، الثلاثاء، أن زيارة مدينة دوسلدروف الألمانية كانت لمدة 3 أيام شاملة الانتقالات، مؤكدًا أن انتقادات سفره سنوياً "هو كلام يقال من أجل أغراض غير نقية".

وتابع البابا تواضروس: "أعلم واجباتي ومسئولياتي وتنظيم وقتي وأعلم أن جميع الأقباط في كل مكان أولادي وعلى قدر اليوم والصحة أقوم بهذا الواجب".