أخبار مصر | نجوم السياسة والفن والإعلام في سحور إسلام الغزولي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم السياسة والفن والإعلام في سحور إسلام الغزولي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام المحامي إسلام الغزولي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، وحرمه هدير أبو القاسم حفل السحور السنوي، أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة وعدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وكان أبرز من حضر السحور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وأمين عام حزب مستقبل وطن حسام الخولي وحرمه الإعلامية شيماء السباعي، واللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، ورئيس تحرير موقع مبتدا هاني لبيب وحرمه، ورجل الأعمال محمود فريد خميس وحرمه د. جيهان مديح ورجل الأعمال سامي الغزولي واللواء ناصر قطامش.

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والإعلامي شريف فؤاد المستشار الاعلامي للنادي الأهلي وحرمه الإعلامية مروة شتلة، ومحافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ عبد الحميد العوا والعمداء محمد بيومي واحمد النجار ورجل الصناعة محمد سعيد، والخبير السياحي محمد وفائي والمستشار محمود فراج والمستشار محمد الألفي والمستشار رامي رسلان، والإذاعي أسامة منير والكاتب هاني كمال وحرمه، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والخدمات وزيد كردي العضو المنتدب لشركة نيو سينشري للإنتاج ويوسف إدوارد المسئول الإعلامي للطائفة الإنجيلية.

كما حضر السحور عدد من الإعلاميين منهم بوسي شلبي وإنجي أنور وأحمد خيري ودينا عبد الكريم وزوجها كريستيان عاطف ومروة صبري ومها بهنسي، ومنى أبو الغيط، وشاهيناز جاويش.

كما حضر الحفل الفنانة عبير صبري وزوجها د. أيمن البياع سفير النوايا الحسنة ورجل الأعمال شريف السرجاني والفنان طارق لطفي، والاستاذ تامر الصراف وزوجته الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة نيهال عنبر والفنانة سوزان نجم الدين والفنان شريف صبحي وحرمه وفيفيان سامي والإعلامية مها بهنسي، والإعلامي كريم كوجاك وحرمه الإعلامية شيرين الشايب، والكاتبة هبة عبد العزيز والمؤلف عمر عبد الحليم وحرمه مايسة سرور ورجل الأعمال عمرو عبده وحرمه هند أبو القاسم والمهندس أحمد أبو القاسم وحرمه الدكتورة دينا جوهر والمنتج عصام شعبان والاستاذ احمد نديم والاستاذ وائل فوزي وخبير التأمين كريم بول حداد ومن الشخصيات العامة الأستاذ هشام دكم ورجل الأعمال عمرو عبده و حرمه علا عزام والمحاسب عمرو محسن وحرمه ونورا سماحة، ونهى بشير بالإضافة إلي عدد كبير من الأصدقاء.