شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بدء الموجة الحارة.. 10 نصائح لتفادي العطش أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقّع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، فتكون القاهرة «25- 43»، إسكندرية «20 – 39»، قنا «25 – 44»، الأقصر «26– 44»، أسوان «27 – 44».

وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، نصحَ الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الصائمين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التعرض لها لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من الإفطار إلى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التي تحتوى على أملاح بنسبة كبيرة.

«المصري اليوم» ترصُد 10 نصائح لتفادي «العطش» أثناء الصيام، وفقًا للدكتور أيمن الهادي.

1. عدم شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور، لأن الكلية تتخلص منه بعد ساعات قليلة، إذ يُفضل توزيع شرب المياه بين الإفطار والسحور، ولا يُفضل شرب الماء مثلجًا عند الإفطار، لأنه يقبض الشعيرات الدموية ويصعب من عملية الهضم.

2. يُفضل شرب السوائل مثل الكركديه والخروب والعرقسوس، الذي يتميز بأنه طبيعي خال من الألوان الصناعية وهو يحمي الجسم من الكثير من الأمراض، تفيد هذه المجموعة في تنشيط الجسم وترطيبه وتعويض فقد السوائل.

3. الابتعاد عن تناول الأكلات والأغذية المالحة مثل: المخللات والزيتون والسمك المملح، أو تلك التي تحتوي على نسب كبيرة من البهارات أو التوابل، إذ تُزيد من فرصة حدوث الحرقة، وبالتالى تزيد من حاجة الجسم إلى السوائل والشعور بالعطش.

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4. يجب أن تحتوي وجبة السحور على كميات جيدة من الماء والألياف التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء، مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش لذا ينصح بتناول الفواكه التي تحوي الألياف الغذائية والماء ويعتبر البطيخ والعنب، إذ يحوي البطيخ على 92% من الماء، وله أثر ملطف على المعدة.

5. تجنُب شرب السوائل التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية فهي مدرة للبول مما يفقد الجسم الماء بسرعة.

6. تناول الخضروات مثل الخيار، لأنه يسكن العطش ويبرد الجسم، ويساعد على تخفيف الاضطرابات العصبية، فضلا عن احتوائه على «ألياف السيليلوز الغذائية» التي تسهل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف الأمعاء، والحرص على وجود طبق السلطة أثناء الأكل فهى تحتوي على عناصر غذائية مرطبة ومفيدة.

7. يُفضل تأخير السحور، على أن يكون بعد منتصف الليل، حتى يتمكن الصائم من مقاومة الشعور بالعطش.

8. التقليل من تناول الحلويات لأنها تُسبب درجة أعلى من العطش بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السكريات.

9. تجنُب درجات الحرارة العالية، ومن الأفضل الجلوس في أماكن مغلقة ومكيفة، وعدم التعرض لأشعة الشمس.

10. يُفضّل أيضًا تجنب المشروبات التي قد يكون لها بعض التأثيرات السيئة على الضغط، مثل؛ مشروب العرقسوس، لأنه يسبّب رفع الضغط، كما يجب على مرضي السكر الحرص عند تناول بعض المشروبات والعصائر ذات السكر العالي أو الخفي عند الإفطار.