شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن كنيسة مارمينا فلمنج بالإسكندرية عن عمر 84 عامًا.. وصلاة الجنازة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي القمص صربامون عطيه كاهن كنيسة مارمينا بفلمنج في الاسكندرية، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت إلى 42 عامًا.

ولد المتنيح القمص صرابامون باسم فاروق عطيه في 1934/10/10 وسيم قسا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 1976/12/19 ونال نعمة القمصية في 2007/12/24 ورقد على رجاء القيامة في شيخوخة صالحة بعد خدمة طويلة في 2019/5/21.

ومن المقرر أن يقام صلوات الجناز على الجثمان غداً الاربعاء بكنسيته (مارمينا بفلمنج ) والعزاء ليلا بقاعة الكنيسة.