شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: أسعار الكهرباء الجديدة لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال العام المالي الجديد 2020/2019، والتي سيجري تطبيقها بدءً من يوليو القادم، لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية ورغيف الخبز.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، في بيان، الثلاثاء، إن أسعار السلع التموينية الأساسية وأسعار رغيف الخبز، لن تتاثر سلبًا بالأسعار الجديدة للكهرباء.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن معظم السلع الأساسية «مستوردة» و«غير مستهلكة» بنسب ملحوظة للكهرباء خلال مراحل التصنيع والعرض، ومن المتوقع أن تتاثر بعض السلع غير الأساسية في السوق نتيجة تخزينها في مبردات ومجمدات، الأمر الذي سيؤثر بعد ذلك على سعرها للمستهلك.