شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرتان لطلاب أولى ثانوي بسوهاج لإلغاء نظام «التابلت» وعزل الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم طلاب الصف الأول الثانوي، مسيرات احتجاجية، عقب امتحان اللغة الفرنسية، الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء نظام التابلت، والعودة للنظام الورقي، وكذلك المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، بسبب ما لحق بهم من أضرار.

وخلال المسيرة، ردّد الطلاب هتافات تُطالب بإقالة وزير التربية والتعليم، وإلغاء نظام امتحانات التابلت، مؤكدين صعوبة الامتحانات وصعوبة امتحان اللغة الفرنسية، وعدم تمكن عدد كبير منهم من الإجابة على أسئلة الامتحان، نظرا لأن أغلب الأسئلة من خارج المنهج، والامتحانات غير مفهومة، كما نظم طلاب مدينة طهطا مسيرة مماثلة ووقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة التعليمية بالمدينة، مطالبين بإلغاء النظام الإلكتروني، والعودة للنظام الورقي.

من جانبه، التقى الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بالطلاب المحتجين أمام مبنى المديرية، واستمع إلى مطالبهم، ووعد بنقل شكواهم إلى مسؤولى الوزارة.