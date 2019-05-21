شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: تولى مصر رئاسة "الأفريقى" فرصة للتعاون الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد يعمل على تعزيز شراكتنا ليس فقط مع العالم العربى ولكن أيضًا مع قارة أفريقيا، مضيفًا أنه بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فإن هذه فرصة جيدة للتعاون الثلاثى بين الاتحاد الأوروبى ومصر والاتحاد الأفريقى.

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وأضاف، فى كلمته فى حفل الإفطار السنوى، إن مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية نيفين ميميكا، أجر فى هذا الاطار، بزيارة رسمية لمصر فى شهر مايو الحالى، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.

وأوضح، أن الزيارة مثلت فرصة مناسبة لمناقشة الشراكة الأفريقية الأوروبية والدعم ذو الصلة بجدول أعمال الاتحاد الأفريقى، خاصة فيما يتعلق بالمُضِى قدمًا بالالتزامات الخاصة بالقمة الخامسة للاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، والتى عقدت عام 2017 والبناء على أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.