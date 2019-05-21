وزير خارجية أمريكا: سأناقش مع المشرعين بالكونجرس خطوات ردع إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، إنه سيناقش مع المشرعين في الكونجرس العدوان الإيراني غير المبرر المستمر منذ 40 عامًا، كما أنه سيطلع الكونجرس على الخطوات التي سنتخذها لردع إيران وحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم الشعب الإيراني، وذلك بحسب نبأ عاجل بثته فضائية سكاى نيوز.

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