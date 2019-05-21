انت الان تتابع وقفة احتجاجية لطلاب أولى ثانوي ضد التابلت ببني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الفشن التعليمية؛ احتجاجًا على نظام الامتحانات الجديد المعتمد على "التابلت" بسبب سوء السيستم الخاص به وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات والإجابة عليها عبر الجهاز اللوحي. وطالب الطلاب، وزير التربية والتعليم بإلغاء نظام السيستم والعودة إلى نظام الامتحانات السابق، بعد أن ضاع مجهودهم بسبب غياب السيستم وعدم قدرتهم على الإجابة عن طريق التابليت.

وقال الطلاب، في أثناء الوقفة الاحتجاجية، إن الامتحان عن طريق التابليت فاشل وصعب ولم يراع الفروق بين الطلاب، مؤكدين أن الامتحان من خارج المنهج، وطالب الطلاب بإلغاء نظام التابلت. من جانبه، خرج محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية للطلاب، وحاول تهدئتهم ووعدهم بعدم ضياع حقهم في الامتحانات ورفع طلباتهم

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