شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة، طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين، ولأول مرة يتم إجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة لتعد الأولى في تاريخها، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقاً للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 9577 لسنة 2019م بتكليف كل من الآتية أسماؤهم للعمل نوابًا لرؤساء المراكز والمدن الموضحة لمدة عام، وهي مراكز كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، فوه، مطوبس، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وفيما يلي حركة تغييرات نواب رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفرالشيخ:

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ سامي إبراهيم إبراهيم خليفة نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، منصور عبدالونيس عبدالجواد نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون قرى شرق (1) «المنشة الشرقية – الحلافي – دقميرة – الخادمية – المرابعين»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، ناهد كمال إبراهيم محمد، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون قرى شرق (2) «الشمارقة – إسحاقة – متبول – مسير»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، أحمد عبدالخالق الجوهري نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون قرى غرب (1) «الحمراوي – محلة موسى – محلة القصب – صندلا»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، منال أحمد محمد العيسوي نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون قرى غرب (2) «الحمراء – كفر المنشى – أريمون – دقلت»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، رضا محمود رجب سلامة نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، وائل فرج السيد مرزوق نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون حي شرق مدينة كفر الشيخ، هيثم محمد عطية محمد نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون حي غرب مدينة كفر الشيخ.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق السيد محمود على شنقار نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون المدينة، سند حمد السيد محمد الطيب أبوكيلة نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (1) «محلة أبو على – كفر مجر – محلة دياى – شباس الشهداء – كفر العرب»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، محمد بسيوني على جميل نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (2) «العجوزين –شابه –أبومندور –كنيسة الصرادوسى – شباس الملح – سنهور»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، أحمد على حنفي عيسى نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، عمر على محمد الحميدي رئيسا لقرية محلة دياو.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول أحمد جبارة أحمد جبارة شعبان نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (1) «البنا – كوم الحجر – الأبعادية- التفتيش – غرب تيده – الخاشعة»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، جمال محمد يونس إبراهيم نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (2) «الكفر الشرقي – الزعفران – السحايت»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، سامح السيد على شيحة نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، جمال محمد إبراهيم رزق نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، رضا الشربيني محمد الشربيني رئيسا لقرية الأبعادية، الشيماء السعيد محمد على رئيسا لقرية الخاشعة.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بهجت عبدالحميد الفقي نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (1) «الورق – تيدا – منشأة عباس – التفتيش – دمرو – الحدادي – البلاصي»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، أحمد مصطفى إبراهيم رزق نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (2) «الملاحة – الروضة – الفقهاء القبلية – برية لاصيفر – أبوغنيمة – القصابي – سد خميس – القن»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، نصر عبدالهادي عبدالله نصر نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، رأفت عابد محمد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، عبدالجواد على رمضان على سلامة رئيسا لقرية القصابي.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس راشد السيد بيومي شرف الدين نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى، أنور إسماعيل محمد عطية نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، سليم محمد عبدالحميد أبوشريف نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، إيمان أحمد محمد أبوالوفا نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون المدينة.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه استفتاح على إسماعيل أبو إبراهيم نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، عبدالحكيم عبدالنبي أحمد محمد عباسي نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون المدينة، شرف محمود إبراهيم الطحان نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى، إبراهيم عادل إبراهيم خليفة نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا أحمد إسماعيل السيد محمد نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، أيمن أحمد فوزي علي السيد غالي نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، وليد على على سكر نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (1) «ابشان – أبوبدوي – الكوم الطويل – الناصرية – دار السلام- كفر العجمي»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، أحمد عبدالواحد عبدالله عيسى نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (2) «الجرايدة – حازق – روس الفرخ – الشطوط – الحوه»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، عمر عبدالنبي على أبو العطا رئيسا لقرية ابشان.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم مصطفى محمد مصطفى الطبجي نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، محمد حسانين محمد سويدان نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (1) «بر بحري – الساحل القبلي – الربع»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، رويضة محمد محمد القمري نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى (2) «الشهابية – الشيخ مبارك – الزهراء»، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، محمد على ابراهيم عبدالقادر البنا نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة.

الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم عبدالباسط عبدالتواب محمد نائب رئيس المدينة للإشغالات والإزالات، بالإضافة إلى عمله سكرتير عام المدينة، محمد أحمد على الغتوري نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، عصام فتح الله حامد القصيف نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة.

الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي لطفي عبدالعظيم عبدالفتاح نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، نزيه على عطية على نائب رئيس المدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة.

الوحدة المحلية لبرج البرلس منصور محمد إبراهيم يس نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، أبوالفتوح عبدالغني زغلول أبوالفتوح نائب رئيس المدينة للإشغالات والإزالات بالمدينة، سماح محمد إبراهيم العباسي نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة.