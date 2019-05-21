الجنايات تبرئ 9 مسئولين بحي عابدين من تهمة "تزوير التراخيص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، ببراءة 9 قيادات بحي عابدين بالقاهرة من اتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كان المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال "محمود. ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش" و"محمد. أ"، و"مروة .ع، ومحمد .ع، و"أحمد. ح"، و"مصطفى. م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كشفت تحقيقات أحمد السنباطي وكيل أول النيابة، أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطئ معه باقي المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.

استمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفني لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة.